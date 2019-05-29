Владимир Тесля: "Сильная и единая Украина превыше всего!"

В 2018 году для того, чтобы популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди детей и молодежи, я основал молодежное движение «Гідність нації» и Украинскую Федерацию Смешанных Боевых Искусств UF MMA. Ведь главная цель моей жизни – построить на нашей земле сильное государство и здоровую и спортивную нацию! Верю: все, что я сейчас делаю для развития молодежи и спорта Украины, обязательно поможет вырастить достойных граждан, которые в будущем будут прославлять нашу Родину. Мечтаю, чтобы о нас говорил весь мир, и что немаловажно, говорил только положительно, чтобы нами восхищались, чтобы нас ставили в пример.

Поэтому важнейшим кредо молодежного движения «Гідність нації» является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, исторических, семейных традиций и высокой нравственности. Кроме этого, важной составляющей патриотического воспитания является здоровый образ жизни. Именно поэтому приоритетным направлением нашего движения является переориентация молодежи на занятия спортом, ведь для развития сильного государства и нации нужны не просто здоровые, но и сильные духом граждане, которые смогут защитить свою страну от всевозможных посягательств.

За последние недели я проехал все регионы Украины, пообщался с людьми разных политических взглядов и осознал всю силу и весь потенциал украинского народа: у нас есть все, чтобы вырастить своих чемпионов, у нас есть все, чтобы достойно жить в сильной и развитой стране.

Слава Украине!

Владимир Тесля, Президент всеукраинского молодежного движения «Гідність нації» и Украинский Федерации Смешанных Боевых Искусств UF MMA

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