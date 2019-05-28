Адвокат сообщил о критическом ухудшении здоровья политзаключенного Бекирова

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, критически ухудшилось состояние здоровья. Помимо боли в сердце, головных болей, проблемах с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у него появились приступы удушья и кашля с кровью.

Об этом сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, который сегодня посетил подзащитного в СИЗО Симферополя, передает Крым.Реалии.

«Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел», – рассказал адвокат.

По словам Велиляева, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина, назначенный врачами.

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

«Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня его подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, трубить во все колокола. Потому что дальше при таких симптомах уже некого будет спасать», – добавил Велиляев.

Накануне адвокат сообщил, что тяжелогобольного политузника Бекирова могут отпустить под домашний арест при условии признания вины.