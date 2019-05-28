Зеленский подтвердил дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ

Глава миссии не видит препятствий для сотрудничества с Украиной.

Президент Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве.

Во встрече также участвовали глава Национального банка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова, сообщает пресс-служба президента.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда есть надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства", - подчеркнул Зеленский.

На встрече с миссией МВФ он отметил на "затягивании с принятием реформаторских законопроектов" парламентом.

"К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что на принятие решения о роспуске Верховной Рады повлияло несколько факторов. "Я считаю, что эта Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения", - сказал он.

Он сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, "который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности".

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент, - отметил Владимир Зеленский.

Со своей стороны, глава НБУ Яков Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна должна выплатить более 5 млрд долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 миллиарда долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ - это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - подчеркнул Яков Смолий.

Со своей стороны, представители Международного валютного фонда засвидетельствовали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано Правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду является новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.