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Украина намерена договориться о безвизе с Мексикой

Украина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Фото: facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України

Миграционная служба Мексики констатирует отсутствие препятствий для безвизового режима с Украиной.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Facebook.

Отмечается, что 28 мая в рамках рабочего визита в Мексику директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев встретился с руководителем Национального института по вопросам миграции Мексики Тонатиу Гийена Лопесом.

Во время переговоров стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества, а также отсутствие проблем в миграционной сфере.

"Достигнутые в ходе переговоров договоренности позволят ... решить вопрос отмены визовых требований для граждан обеих стран", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина намерена договориться с Доминикой.

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