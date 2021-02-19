У п'ятницю, 19 лютого, в Києві біля Офісу президента відбулися кілька мітингів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Одну з акцій організували інвестори ЖК "Еврика", "Патріотика", та "Патріотика на Озерах". Вони вимагають гарантій добудови їхніх будинків, гарантій фінансування, призначення та здійснення контролю за забудовниками, що будуть завершувати роботи.

Крім того, до урядового кварталу прийшли представники патріотичних організацій, які влаштували акцію "Добити колаборанта". Вони вимагали викрити та покарати агентів країни-агресора всередині України.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Останні дії Зеленського приємно дивують. Нам поки невідомо, чим викликаний наступ на російських агентів, але тільки дурень скаже, що це неправильно. Наступне завдання - завершити справу і розгромити колаборантів всередині країни.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні на Банковій проходить чергове засідання РНБО. Саме вона минулого разу ввела санкції проти російських каналів. І саме вона може піти далі. Все, що від нас потрібно – це допомогти владі зробити правильний вибір", - заявили організатори акції.

Нагадаємо, поліція посилила охорону у центрі Києва через масові заходи. Зокрема, в центрі столиці цими днями проходять акції з ушанування пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні.