Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд у Симферополі почав розглядати справу звільненого політв'язня Едема Бекірова

Процес проходить в заочному режимі.

Суд у Симферополі почав розглядати справу звільненого політв'язня Едема Бекірова
Фото: Эскендер Ганиев

У підконтрольному окупаційній владі Центральному районному суді Сімферополя почали розглядати по суті кримінальну справу стосовно Едема Бекірова.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Сьогодні було оголошено обвинувальний висновок і визначено порядок подання доказів.

Процес проходить в заочному режимі. Розглядає справу суддя Сергій Деменок.

Нагадаємо, Бекіров був затриманий російськими спецслужбами на в'їзді в Крим 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Бекірова звинувачують в скоєнні злочину за ст. 222 ч. 2 і 222.1 ч. 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів).

27 серпня 2019 року Бекіров був звільнений з-під варти для участі в "великому обміні" між РФ і Україною. 9 вересня він був доставлений  разом з іншими українськими політичними в'язнями  до Києва.

У жовтні 2019 року окупаційний суд зупинив розгляд справи Бекірова, але 14 травня він несподівано продовжився. Повідомлялося, що Бекірову призначили примусовий привід.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також