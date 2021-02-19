Суд у Симферополі почав розглядати справу звільненого політв'язня Едема Бекірова

У підконтрольному окупаційній владі Центральному районному суді Сімферополя почали розглядати по суті кримінальну справу стосовно Едема Бекірова.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Сьогодні було оголошено обвинувальний висновок і визначено порядок подання доказів.

Процес проходить в заочному режимі. Розглядає справу суддя Сергій Деменок.

Нагадаємо, Бекіров був затриманий російськими спецслужбами на в'їзді в Крим 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Бекірова звинувачують в скоєнні злочину за ст. 222 ч. 2 і 222.1 ч. 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів).

27 серпня 2019 року Бекіров був звільнений з-під варти для участі в "великому обміні" між РФ і Україною. 9 вересня він був доставлений разом з іншими українськими політичними в'язнями до Києва.

У жовтні 2019 року окупаційний суд зупинив розгляд справи Бекірова, але 14 травня він несподівано продовжився. Повідомлялося, що Бекірову призначили примусовий привід.