Суд в Крыму назначил принудительный привод Эдему Бекирову

Судья подконтрольного оккупационным властям Центрального райсуда Симферополя постановил принудительно доставить в суд Эдема Бекирова, освобожденного в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.

Об этом пишет "Крымский процесс".

Как рассказал адвокат Алексей Ладин, свое ходатайство гособвинитель обосновал тем, что дело уже девять месяцев находятся в суде. Защита возражала против удовлетворения этого ходатайства, настаивая на повторной приостановке дела.

Напомним, Эдем Бекиров был задержан российскими спецслужбами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Бекирова обвинили в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

27 августа 2019 года Эдем Бекиров был освобожден из-под стражи для участия в "большом обмене" между Россией и Украиной. 9 сентября он был доставлен, вместе с другими украинскими политическими заключенными в Киев.

В октябре 2019 года оккупационный суд Крыма приостановил рассмотрение дела Бекирова, но 14 мая оно неожиданно продолжилось.

Бекиров сейчас проходит лечение в Киеве.