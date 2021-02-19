Туреччина видала Україні підозрюваного у гучному вбивстві

Чоловіка вважають кілером, який у грудні 2019 році застрелив людину в Гідропарку.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Туреччина видала Україні громадянина, який підозрюється у вбивстві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Щиро дякую доброму другу та колезі, міністру внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейману Сойлу за сприяння в екстрадиції в Україну підозрюваного у вбивстві громадянина України! Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва у боротьбі зі злочинністю", - написав міністр у твіттері.

Імені підозрюваного Аваков не повідомив.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Голова Національної поліції Ігор Клименко пізніше повідомив, що чоловік підозрюється у гучному вбивстві, яке сталося в грудні 2019 року на території столичного Гідропарку. Тоді застрелили підприємця Дениса Бахвалова.

"23.12.2019, приблизно о 15:25 хвилин, по лінії "102" звернулась громадянка 1982 року народження, яка повідомила, що в парку "Гідропарк" неподалік моста Патона біля кафе "Очеретяний кіт" вона сиділа в авто " Тойота-Кемрі" білого кольору разом зі знайомим хлопцем. Близько 15:15 хвилин до них під`їхав автомобіль сірого кольору (марку та номер не знає), з якого вийшов невідомий чоловік, обличчя замотане шарфом, скоїв в бік їхнього автомобіля декілька пострілів з короткоствольної зброї, дівчина злякалась та вибігала з авто і втекла, невідомий сів до свого авто та поїхав в невідомому напрямку. Попередньо у потерпілого вогнепальне поранення в область голови, в результаті якого, потерпілий помер", - так описано обставини вбивства в судовому реєстрі.

Убивцю ідентифікували як 31-річного учасника злочинного угрупування, який після злочину одразу поїхав в аеропорт і вилетів до Туречични. Автомобіль убивці знайшли спаленим на одній з вулиць Дніпровського району Києва.

"Ми надіслали запит на екстрадицію в рамках міжнародної правової допомоги. Завдяки співпраці із турецькими колегами сьогодні, 19 лютого, зловмисника екстрадували в Україну. Поліцейські затримали його в аеропорту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом слідчі поліції вручать йому повідомлення про підозру за в скоєнні вбивства. Крім того, готується клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу - тримання під вартою", - написав Клименко в фейсбуці.

Нагадаємо, що на початку січня Україна депортувала в Туреччину двох громадян цієї держави Самета Гюра і Саліха Фідана. В Туреччині їх звинувачують у причетності до забороненого опозиційного руху Фетхуллаха Гюлена. Рішення України було розкритиковано правозахисниками.