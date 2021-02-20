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У Держдепі нагадали про санкції за участь у "Північному потоці-2"

"Nord Stream 2 - це погана угода".

У Держдепі нагадали про санкції за участь у "Північному потоці-2"
Російське трубоукладальне судно ‘Академік Черский’ в порту Мукран, Німеччина, 11 вересня 2020.
Фото: EPA/UPG

Компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції. 

Про це під час телефонного брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Укрінформ".

"Ми чітко заявляли, що Nord Stream 2 - це погана угода, і компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вони беруть у цьому участь", - сказав представник американського відомства.

Водночас, за його словами, адміністрація США ніколи не анонсує санкцій наперед.

"Ми продовжуємо роботу з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Європа має надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриває нашої колективної безпеки", - зазначив Прайс.

Як стало відомо 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Нагадаємо, що "Північний потік - 2" готовий вже на 95%.

Раніше німецька газета Handelsblatt стверджувала, що нова адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом готова скасувати санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Для цього Німеччина має запропонувати механізм, який дозволить заблокувати газогін, якщо Москва спробує скоротити обсяг транзиту через Україну.

16 лютого американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу "Північний потік-2".

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