Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции

Есть ещё один значимый момент. Впервые с момента российской оккупации Крыма и части территорий Донбасса тема войны в Украине была одной из ключевых на площадке «Мюнхена».

На сей раз много чего произошло впервые. Впервые вместо полноценной конференции прошла специальная сессия в онлайн формате при ограниченном количестве участников. Впервые она длилась всего несколько часов. Впервые на ней выступал президент США. Впервые встреча прошла в момент пандемии коронавируса, которая ныне куда значимее многих мировых военных и гражданских конфликтов. Впервые за долгие десятилетия Мюнхенская конференция предшествует значительному переформатированию Запада. И впервые за многие годы там нет ни единого высокого представителя от России и Китая.

Более полувека Мюнхен раз в год собирает лидеров иностранных государств , видных политических деятелей, действующих и отставных военных, дипломатов, узконаправленных аналитиков и всемирно известных экспертов. Сотни людей участвуют в специально созываемой Мюнхенской конференции по безопасности, где зачастую обсуждаются главнейшие вызовы современности. И сказать, что речь там идёт сугубо о европейских или всецело западных проблемах, точно нельзя: повестка дня давно расширена вопросами, связанными с угрозами на всех без исключения континентах.

Фото: EPA/UPG

Меркель и турбулентность

«После беззападности» – так организаторы именовали прошедшую сессию, посвящённую проблеме единства Запада, возобновления трансатлантического сотрудничества. Последнее, как полагают организаторы, пострадало во времена 45-го президента США – Дональда Трампа. Вот почему появление нового главы Белого дома, Джо Байдена, должно было всем показать, что Америка будет снова дружить, защищать, кооперироваться с Европой.

В своём вступительном слове председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер обозначил, что ныне вокруг европейских границ нет мира, там есть постоянный конфликт. И напряжение по периметру ЕС лишь нарастает. «Когда мы смотрим на Европу сегодня, мы видим, что она окружена «огненным кольцом» из-за кровавых конфликтов на Востоке: в Украине и на Кавказе, а также на Юге – в Восточном Средиземноморье и на рубежах Африки. Мы снова наблюдаем за соревнованием великих держав. Международное право и институции находятся под угрозой».

Фото: EPA/UPG

Это высказывание показало: Европа, да и весь Запад, находятся перед вызовами, которые не знают, как разрешить. Пока что они просто фиксируют проблемы, с которыми давно стоило бы бороться. Всё это говорит о возникающей турбулентности, а значит, об отсутствии стабильности.

Примечательно, что в качестве спикера, открывающего конференцию, Ишингер выбрал премьер-министра Баварии Маркуса Зедера. Он же является главой «Христианско-социального союза» (ХСС) – партнера правящего в Берлине Христианско-демократического союза (ХДС).

На первый взгляд появление Зедера в качестве стартового гостя не должно было вызвать какого-то удивления. В конечном счёте с момента своего основания, с 1962 года, конференция в Мюнхене проводится под эгидой ХСС. Всё было бы ничего, если бы не уход с поста канцлера Ангелы Меркель в 2021 году.

Фото: EPA/UPG Вольфганг Ишингер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ( на экране) во время Мюнхенской конференции по безопасности, 19 февраля 2021 г

Пока все говорят, что новый лидер ХДС Армин Лашет, ранее приветствовавший установление тесного диалога с Россией, заменит её в кресле главы правительства. Однако будущее Лашета, как, к слову, и Германии напрямую зависит от тех действий, которые как раз предпримет Зедер на региональных весенних и федеральных осенних немецких выборах. Последний, кстати, также не прочь занять место канцлера Германии. Кстати, его заявления, сделанные на полях конференции, были более похожи на высказывания главы правительства, нежели лидера отдельного немецкого региона.

«Крайне приятно видеть, что новый президент США воспользовался возможностью – выступить с обращением на полях Мюнхенской конференцией по безопасности. Какой прекрасный сигнал для всех нас. Почему сотрудничество с США столь важно? Потому что мир меняется, появляются вызовы такие, как климатические изменения, пандемия, с которыми мы должны бороться, ведь их не останавливают границы. Они бьют по каждому из нас».

Как бы там ни было, появление Зедера показывает, что для Германии, а значит и для Европы, проблемы единства Запада – несмотря на название сессии – отходят на второй план. На первом месте ныне вопросы будущего правительства.

Байден и возвратившаяся Америка

Хедлайнером мюнхенской «экстренной сессии» был президент США Джо Байден. Он выступил с главным тезисом: Америка вернулась!

Фото: EPA/UPG

«Я говорю сейчас как президент США в самом начале работы моей администрации, и я шлю конкретный сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. Мы не смотрим на то, что было. Мы смотрим вместе вперёд… Соединенные Штаты полны решимости возобновить отношения с Европой».

Проблема в том, что за предыдущие пять лет Европа сильно изменилась. Она научилась жить в мире, где Соединённые Штаты чаще выступают не союзником, а конкурентом. Во времена Трампа США вышли из целого ряда международных договоров, требовали от стран ЕС увеличить расходы на НАТО, вводили экспортные пошлины, противодействовали европейским крупным корпорациям.

На первый взгляд, Байден сделал несколько важных шагов, демонстрирующих готовность США обеспечивать глобальную безопасность. Это и возвращение к Парижскому климатическому соглашению, и возобновление работы американских специалистов во Всемирной организации здравоохранения, и продление с Россией договора о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-III). Отдельно президент Соединённых Штатов заявил, что поддержит Североатлантический Альянс: «США будут соблюдать, придерживаться статьи 5 договора. Это гарантия: нападение на одного – это нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва».

Однако наследие Трампа пока не преодолено. В США никто так и не сказал европейцам, что они не должны вносить затратные расходы на содержание НАТО. Помимо всего прочего, для действующей американской администрации остаются актуальными вопросы, которые ЕС не хочет решать совместно – противодействие Китаю и отказ от проекта «Северный поток – 2».

Фото: EPA/UPG

Меж тем, как указывает 46-й президент США, в ближайшее время демократические страны должны будут столкнуться с вызовом дальнейшего мироустройства. И этот вызов, говорит глава Белого дома, необходимо преодолевать Европе и Америке вместе.

«Мы находимся в эпицентре фундаментальных дебатов о будущем направлении нашего мира. Между теми, кто утверждает, что - учитывая все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, от четвертой промышленной революции до глобальной пандемии - автократия - лучший путь вперед, и теми, которые понимают, что демократия необходима для решения этих проблем».

Вместе с тем Байден, кажется, не понимает, что главный вопрос для европейцев остаётся неразрешённым: а есть ли гарантия того, что спустя четыре года в США ко власти не придёт последователь Трампа, который вновь повернётся спиной к Европе? Нынешний американский президент эти гарантии дать не может. Поэтому того единства, которое было между Соединёнными Штатами и ЕС во времена Обамы, пока не предвидится.

«Стратегическая автономия Европы»

В самой Европе нет единства. Франция и Германия по-разному воспринимают будущее ЕС. Париж, в отличие от Берлина, выступает за создание европейской армии, он хочет проводить более независимую от Вашингтона политику. Лондон решил в очередной раз изолироваться от Европы. Отдельные восточноевропейские страны ныне пытаются выстраивать вокруг себя экономические и оборонные альянсы, намереваясь стать региональными лидерами.

Канцлер Меркель поддержала чаяния Байдена – возвратить лидерство Америки. Главе немецкого правительства всё-таки хочется сохранить своё наследие – безопасную и экономически развитую Германию, что возможно лишь при кооперации со Штатами.

Фото: EPA/UPG

Тем не менее, невзирая на критику Байдена в адрес Китая и России, Меркель отстаивает всё же немецкий, даже не европейский интерес. Так, если США выступают против возведения «Северного потока – 2», то канцлер ФРГ, наоборот, говорит, что его необходимо завершить. Всё-таки она (и, вероятно, её политические преемники) ратуют за сотрудничество с РФ там, где это возможно. Да и не стоит забывать, что от российского трубопровода напрямую зависит дальнейшее развитие севера Германии.

«Нам нужно выработать жесткую повестку в отношении России, общую повестку дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой, – мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в этот момент», – говорит Меркель.

Меж тем если Меркель поддерживает намерения Байдена, то президент Франции Эммануэль Макрон явно выступает против полной зависимости от США. Он полагает, что необходимо вместе со Штатами восстанавливать архитектуру глобальной безопасности, но при этом поддерживать диалог с Россией.

Фото: EPA/UPG

«Нам необходимо сделать три вещи. Во-первых, мы должны восстановить архитектуру безопасности. И это то, о чём идёт речь в новом стратегическом концепте НАТО. При этом нам следует сохранять диалог с Россией. Во-вторых, – найти решение региональным конфликтам. Это вопросы Сирии и Нагорного Карабаха, Ливии, Ирана. В-третьих, – поддержать свободу суверенитета. Это вопросы кибербезопасности и безопасности космоса – новых сфер, где могут возникнуть потенциальные конфликты».

Впрочем, самое ключевое – это желание Макрона создать отдельно европейскую систему безопасности, которая будет независима – или же менее зависима – от Соединённых Штатов. Президент Франции называет эту концепцию «Стратегической автономией Европы».

«Сейчас США будут смотреть на Китай и на Тихоокеанский регион. Поэтому Европа все-таки должна обратить внимание на проблемы соседних для неё регионов, безопасность самой Европы. На протяжении десятилетий США фокусировались на защите Европы. И ныне Европа должна обратить особое внимание на свою собственную безопасность».

Позиции лидеров двух ключевых стран ЕС чётко обозначили: уровень трансатлантического единения, невзирая на высокую риторику американского президента, пока находится на отметке чуть ниже ноля. И в ближайшее время ожидать большого прогресса здесь не приходится. Главная тому причина – турбулентность Запада.

Фото: EPA/UPG

Без России, но с Украиной

Встреча впервые за многие годы была проведена без участия российских высоких представителей. Напряжение в отношениях Запада и Москвы достигло своего пика после событий, связанных с арестом Навального. Хотя это – всего-навсего повод. Тем не менее, невзирая на то, что в самом Кремле пожимают плечами и говорят, что никакого бойкота «Мюнхена» Россия не осуществляла, очевидно, что своими действиями РФ недвусмысленно показала, что готова напрямую бросить вызов западным странам во главе с США. Что игры в толерантность и политкорректность завершены.

Для Украины же важно, что вопрос войны на Донбассе, да и в целом российской агрессии, звучал постоянно в ходе Мюнхенской конференции.

Первым, кто выступил в защиту суверенитета нашей страны, был Джо Байден. Для Киева это значимый сигнал, так как показывает, что украинский вопрос вновь возвращается в повестку дня не только Госдепартамента, но и Белого дома.

«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США, – заявил Байден.

В свою очередь Ангела Меркель так же, как и её американский коллега осудила агрессивные действия РФ на территории Украины, указав, что Минские договорённости не были осуществлены по причине провокации гибридного конфликта со стороны России.

«Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс – это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешным».

Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа и США должны защищать международное право, которое испытывается на прочность авторитарными режимами – Китаем и Россией.

«Они пытаются переписать правила для приобретения собственной выгоды… Их действия несут потенциальные риски и серьёзные последствия для нашей безопасности и благосостояния. Вот почему НАТО должно усилить кооперацию со своими партнёрами».

Гейтс, COVID-19 и бюрократы

Ключевой темой конференции стала борьба с пандемией коронавируса. Американский миллиардер, ныне активно занимающийся темой иммунизации, Билл Гейтс выказал уверенность, что вакцина от COVID-19 поможет преодолеть кризис и начать процесс восстановления во многих сферах экономики. Он также призвал правительства стран G-7 обеспечить вакцинами развивающиеся страны, которые нуждаются в препаратах и сохранить глобальную торговлю компонентами, предназначенными для изготовления иммунизирующих средств.

«Необходимо загодя осуществить инвестирование, потратить немного миллиардов долларов для того, чтобы убедиться, что подобная трагедия (COVID-19) не повторится снова. Хорошая новость в том, что, инвестируя, мы можем создавать платформы и мощности, которые помогут нам преодолеть болезни. Мы можем построить предприятия по разработке вакцин, где будет сосредоточено много возможностей: стандартизация препаратов, когда отсутствует факт пандемии, выпуск медикаментов, которые могут предотвратить передачу болезни. Это также вопросы, связанные с правильной диагностикой. Все эти инвестиции вернутся сторицей».

Фото: EPA/UPG

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ныне в мире количество заболевших постепенно уменьшается, появляются вакцины и инструментарий для превентивных мер против коронавируса. Наблюдается прогресс. Председатель ВОЗ призвал страны объединиться и не политизировать вопрос пандемии.

«Без глобального единения коронавирус нельзя будет победить. Это хитрый враг, он распространяется, когда мы не сотрудничаем и не смотрим за пределы своих границ, чтобы помочь друг другу».

По его словам, для получения полноценного эффекта от вакцинирования необходимо осуществить три вещи. «Первая – нам нужно, чтобы правительства разных стран финансировали программу COVAX и оказывали пожертвования уже сейчас. Второе – нам необходимо получать от предприятий – разработчиков вакцин полноценную и правдивую документацию о препаратах. Третье – нам нужны те, кто будет агитировать за справедливое распределение вакцин».

Фото: EPA/UPG

Также он призвал все страны вкладывать в систему здравоохранения и бороться на уровне национальных правительств с дезинформацией и фейками о пандемии.

Новая повестка

В ходе специальной сессии было презентовано немало новых концепций. Одну из них огласил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он считает, что 2021 год должен стать той точкой, когда мир вернётся на более конструктивный путь, по которому он шёл долгие десятилетия. Для этого, как указал генсек, важно выполнить четыре пункта. Первый – создание глобального плана по вакцинации, который увеличит производственные мощности по разработке препаратов и распространит его во все уголки мира. Этим, как полагает Гутерреш, должна заняться G-20. Второй – сократить все выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя до 2050 года. Третий – снизить геополитическую напряженность и укрепить «дипломатию во имя мира», установив глобальное прекращение огня в вооруженных конфликтах. Четвёртый – найти путь для глобального управления в 21 веке.

Фото: EPA/UPG

«Нам нужно сохранить и вынести на рассмотрение принципы для 21 века. Это лучшее распределение общественных благ, построение справедливой глобализации и решение распространённых проблем… Ныне важно укреплять многосторонний подход, солидарность и международное сотрудничество».

Интересное предложение на рассмотрение американской стороны внесла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести свод правил для крупных технологических компаний.

«Призываю присоединиться к инициативе ЕС и создать единую книгу правил для ведения бизнеса технологическими компаниями. Эти правила должны соответствовать нашим ценностям – права человека и плюрализм мнений, вовлечение и защита личных данных».

Фото: EPA/UPG

Отдельно стоит отметить и обновлённую концепцию НАТО, которую предварительно презентовал Столтенберг, обозначив, что она будет касаться проблем роста Китая и агрессивных действий РФ. Он призвал пересмотреть подходы и укрепить коллективную безопасность.

«Мы должны усилить наш альянс. А это значит сдержать обещание и защищать друг друга. Мы должны упрочить наши обязательства в отношении коллективной безопасности».

Всё это – новые предложения, которые, бесспорно, интересны, но пока нереализуемы. И отсутствие реализации – это один из главных вызовов для Запада и трансатлантического союза. Поэтому пока без единения, но с разобщённостью. Посмотрим, удастся ли Западу её преодолеть.