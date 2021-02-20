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Pfizer обіцяє подвоїти обсяги виробництва антиковідної вакцини

Зараз компанія виробляє близько 5 мільйонів доз на тиждень.

Pfizer обіцяє подвоїти обсяги виробництва антиковідної вакцини
Фото: EPA/UPG

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc заявила про наміри подвоїти обсяги виробництва антиковідної вакцини протягом найближчих тижнів.

Про це повідомив виконавчий директор Pfizer Inc Альберт Бурла під час візиту президента США Джо Байденом на найбільше виробниче підприємство компанії, пише Reuters.

Зараз компанія виробляє близько 5 мільйонів доз на тиждень.

Байден переконаний, що зможе перевершити свою мету про розподіл 100 мільйонів доз вакцини протягом перших 100 днів перебування на посаді.

Водночас він зауважив, що до відносно нормального життя країна зможе повернутися ще не скоро.

“Ми вже на шляху, щоб забезпечити достатню кількість вакцин для всіх американців до кінця липня. Це не означає, що її отримають всі американці, але вакцини буде достатньо”, – сказав Байден.

Зазначимо, у США наразі вакциновано 15% населення. Хвороба забрала майже 500 тис. життів у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, вакцина виробництва компанії Pfizer стала третім засобом від коронавірусу, поданим на реєстрацію в Україні. Раніше документи на реєстрацію вакцин подали компанії AstraZeneca і Sinovac.

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