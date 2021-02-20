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Саудівська Аравія оголосила про “агресивний план зі збільшення військових витрат”

Країна інвестує понад 20 мільярдів доларів у військову промисловість протягом наступної декади.

Саудівська Аравія оголосила про “агресивний план зі збільшення військових витрат”
Фото: anews.com.tr

Саудівська Аравія інвестує понад 20 мільярдів доларів у військову промисловість країни протягом наступного десятиліття у межах агресивного плану зі збільшення військових витрат.

Про це пише anews.com.tr.

Держава Перської затоки хоче розробляти і виробляти більше зброї і військових систем, прагнучи до 2030 року витратити 50% військового бюджету на місцях.

“Уряд розробив план, згідно з яким ми будемо інвестувати понад 10 мільярдів доларів у військову промисловість Саудівської Аравії протягом наступного десятиліття та однакові суми в дослідження і розробки”, – заявив губернатор Генерального управління з питань військової промисловості Ахмед бен Абдулазіз Аль-Огалі під час конференції з оборони в Абу-Дабі.

Він додав, що королівство планує збільшити витрати на військові дослідження і розробки з 0,2% до майже 4% від суми витрат на озброєння до 2030 року.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена тимчасово заборонила продаж американської зброї Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам на час вивчення угоди щодо продажу зброї, схваленій колишнім президентом Дональдом Трампом.

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