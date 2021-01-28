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Байден заморозив контракт на поставку зброї для Саудівської Аравії та ОАЕ

Угода була підписана в останній робочий день Дональда Трампа на посаді президента США.

Байден заморозив контракт на поставку зброї для Саудівської Аравії та ОАЕ
истребителя пятого поколения F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

Адміністрація президента США Джо Байдена тимчасово заборонила продаж американської зброї Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам на час вивчення угоди щодо продажу зброї, схваленій колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше Об'єднані Арабські Емірати підписали угоди зі Сполученими Штатами на придбання літаків F-35, бойових дронів і іншого оборонного обладнання в рамках угоди на суму 23 мільярди доларів США. Угода була підписана в останній робочий день Дональда Трампа на посаді президента США. Втім адміністрація Байдена повідомила про наміри переглянути контракти.

Офіційні особи США заявили, що практика перегляду новою адміністрацією контрактів на продаж зброї попередниками не є новою. Незважаючи на паузу, багато угод, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть погоджені.

Але відповідно до передвиборчої риторики президента Байдена Вашингтон прагне, щоб американська зброя не використовувалася для продовження військової кампанії під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені.

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