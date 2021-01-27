Близько $1 трлн виявилися припарковані в офшорах, ще $609 млрд російська влада витратила на зовнішню політику, яка накликала на країну міжнародні санкції.

Російське керівництво починаючи з 1991 року витратило на допомогу дружнім режимам і політичні мегапроекти за кордоном $609 млрд.

Про це повідомляє “Новая газета”.

“На ці гроші можна було б побудувати в країні 15 тисяч нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого громадянина Росії по 400 тисяч рублів. Але замість цього нафтова рента витекла за кордон: близько $1 трлн виявилися припарковані в офшорах, ще $609 млрд влада витратила на зовнішню політику, яка накликала на країну міжнародні санкції і практично позбавила справжніх союзників”, - йдеться у матеріалі видання.

Фото: novayagazeta.ru

Так, за даними видання, найбільше Росія витратила на підтримку режиму Олександра Лукашенка у Білорусі - понад $109 млрд. Ще понад $100 млрд пішли на знижки, приховані субсидії та державні кредити для України, надані до 2014 року.

Понад 32 млрд за останні 5 років Росія витратила на підтримку окупаційних адміністрацій в ОРДЛО, Абxазії, Південній Осетії та Придністров’ї.

Крім того, Росія несе витрати на утримання дружніх режимів у Сирії та Венесуелі.

Витрати РФ на великі енергетичні проекти склали $224 млрд. Тільки будівництво газопроводів «Сила Сибіру», «Північний потік - 2» і «Турецький потік» могло обійтися «Газпрому» у $133,4 млрд.

“Аналітики вважають, що ці проекти навряд чи окупляться, оскільки політично мотивовані, а величезні кошти на їх реалізацію йдуть в першу чергу в кишеню підрядникам”, - йдеться у матеріалі.

Крім того, РФ простила борги іншим країнам на $116 млрд.