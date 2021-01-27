Норвегія закриває кордони для іноземців через ситуацію з COVID-19

Кордон буде закритий для всіх, хто не живе в Норвегі.

Норвегія має намір закрити державні кордони через високі темпи поширення коронавірусу. На територію королівства зможуть в'їхати лише його піддані.

Про це заявила на прес-конференції в середу прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг, передає “Інтерфакс-Україна”.

"На практиці це означає, що кордон буде закритий для всіх, хто не живе в Норвегії", - повідомила Сульберг.

Вона пояснила, що обмеження не стосуватимуться медичних працівників з деяких країн, однак тепер більшість трудових мігрантів не зможуть потрапити в країну.

Згідно з даними сайту Worldometers, загалом у Норвегії за час пандемії діагностували більше 61,8 тис. випадків зараження коронавірусом, від хвороби померли 556 пацієнтів, майже 53,3 тис. людей повністю одужали.

Нагадаємо, у Норвегії з 4 січня були запроваджені нові карантинні обмеження, щоб запобігти новій хвилі поширення коронавірусу. Зокрема, діяла тимчасова заборона на продаж алкоголю в ресторанах, барах, а також на різних заходах.