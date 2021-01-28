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Столтенберг закликав країни НАТО підтримувати боєготовність для стримування Росії

Демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку "кинутий виклик".

Столтенберг закликав країни НАТО підтримувати боєготовність для стримування Росії
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся із закликом до членів Військового комітету НАТО підтримувати оборонний потенціал їх країн, зокрема, через агресивні дії Росії.

Про це йдеться у заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Генеральний секретар наполегливо порадив союзникам (по НАТО - ред.) збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю", - наголошується в заяві.

Столтенберг зазначив, що демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку, заснованому на правилах, "кинутий виклик".

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг наголосив, що у Росії немає права вирішувати, бути чи не бути суверенним державам членами організації Північноатлантичного договору.

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