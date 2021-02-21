Кандидат у Генпрокурори США Меррік Гарланд виступить завтра у Сенаті

Гарланд виступить на засіданні, яке його затверджувальну процедуру на посаду.

Меррік Гарланд – кандидат на посаду генерального прокурора президента США Джо Байдена, планує приділяти першочергову увагу цивільним правам американців і боротьбі з внутрішнім тероризмом.

Як пише reuters.com, Гарланд про це говоритиме у понеділок, 22 лютого у Сенаті на засіданні, яке розпочне затверджувальну процеру на посаду Генпрокурора.

“Місія Міністерства юстиції щодо забезпечення виконання Закону про громадянські права 1957 року залишається актуальною, оскільки ми ще не маємо справедливого правосуддя. Кольорові громади та інші меншини все ще стикаються з дискримінацією в житлі, освіті, працевлаштуванні та системі кримінального судочинства; і несуть тягар шкоди, заподіяної пандемією, забрудненням та зміною клімату”, – зазначив він.

68-річний Гарланд є суддею Апеляційного суду США окружного округу Колумбія, одного з 13 федеральних апеляційних судів. Колишній президент Барак Обама, демократ, висунув його до Верховного суду в 2016 році, але підконтрольний тоді республіканцям Сенат відмовився проводити слухання щодо номінації.

Затвердження Гарланда на посаді цього разу видається майже певним, оскільки його підтримали кілька ключових республіканських сенаторів.

Якщо Гарланд отримає роботу, то успадкує початок розслідування штурму Капітолію у січні 2020 року і серед його основних завдань буде запобігання майбутніх внутрішніх атак.

На нього також чекає “кілька політично делікатних розслідувань”.

Так, Головний федеральний прокурор Делавера розслідує податкову справу Хантера Байдена, а федеральні прокурори Манхеттена перевіряють ділові контакти колишнього мера Нью-Йорка і особистого адвоката Трампа Руді Джуліані в Україні.