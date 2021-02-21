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У Нігері розпочався другий тур президентських виборів

Ці вибори мають ознаменувати першу демократичну зміну влади у країни, відколи Нігер отримав незалежність від Франції.

У Нігері розпочався другий тур президентських виборів
Мохамед Базум
Фото: tellerreport.com

У неділю, 21 лютого у республіці Нігер розпочався другий тур президентських виборів.

Про це пише reuters.com.

Ці вибори мають ознаменувати першу демократичну зміну влади, відколи західноафриканська країна отримала незалежність від Франції в 1960 році.

Кандидат від правлячої партії Мохамед Базум вважається фаворитом, отримавши у першому турі 27 грудня 2020 року 39,3% голосів. Йому протистоїть колишній президент Махаман Усман, який набрав 17% голосів виборців.

Мохамед Базум, 61-річний політик, обіймав посади у міністерствах закордонних справ і внутрішніх справ в уряді президента Махамаду Іссуфу, що зараз перебуває на посаді. Базума підтримують кандидати, які посіли третє і четверте місця в першому турі.

Базум планує продовжити політику Іссуфу, пообіцявши акцентувати увагу на питанні безпеки на тлі боротьби Нігеру зі заколотами, і одночасно впроваджувати модернізацію економіки.

71-річний Махаман Усман був першим демократично обраним президентом Нігеру, його скинули з посади у результаті військового перевороту 1996 року. Усмана підтримали близько десятка невеликих партій і кандидатів першого туру. Він обіцяв боротися з корупцією.

Політичний аналітик з Ніамея Ельхадж Іди Абу зазначив, що явка сьогодні повинна була бути високою, враховуючи майже 70%-ву явку в першому турі.

Додамо, Міжнародний валютний фонд очікує, що економіка Нігеру повернеться до передпандемічного рівня з ростом більш ніж на 6% в цьому році після падіння на 1,2% в 2020 році.

Нагадаємо, посилення зв'язків з Африкою є одним з найважливіших пріоритетів україньської дипломатії на 2021 рік.

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