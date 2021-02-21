У Нігерії впав військовий літак, загинуло 7 людей

Відразу після вильоту екіпаж повітряного судна повідомив про несправність двигуна.

Невеликий пасажирський літак ВПС Нігерії розбився біля аеропорту столиці країни - міста Абуджа. Внаслідок аварії загинули всі сім людей на борту.

Про це повідомляє Reuters.

Літак, "Beechcraft King Air 350i", прямував до міста Мінна, розташованого за 110 кілометрів на північний захід від Абуджи. Після вильоту екіпаж повітряного судна повідомив про несправність двигуна. Літак розбився під час повернення в аеропорт.

Фото: Reuters

"На місці події перебувають співробітники служби екстреного реагування. На жаль, всі 7 осіб на борту загинули в результаті падіння", - повідомив офіційний представник ВПС Нігерії Ібікунле Дарамоле.

Повітряні сили не не оприлюднили перелік осіб, загиблих в результаті катастрофи.

Beechcraft King Air 350i - двомоторний літак, виготовлений компанією Textron Aviation, підрозділом американського конгломерату Textron Inc. Вперше модель була випущена приблизно в 2009 році.

Нагадаємо, 9 лютого у французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршавель розбився цивільний вертоліт, внаслідок чого загинуло дві людини. Ще три людини були травмовані, повідомили у префектурі департаменту Савоя.