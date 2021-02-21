Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
ГоловнаСвіт

У Нігерії впав військовий літак, загинуло 7 людей

Відразу після вильоту екіпаж повітряного судна повідомив про несправність двигуна.

Невеликий пасажирський літак ВПС Нігерії розбився біля аеропорту столиці країни - міста Абуджа. Внаслідок аварії загинули всі сім людей на борту.

Про це повідомляє Reuters.

Літак, "Beechcraft King Air 350i", прямував до міста Мінна, розташованого за 110 кілометрів на північний захід від Абуджи. Після вильоту екіпаж повітряного судна повідомив про несправність двигуна. Літак розбився під час повернення в аеропорт.

Фото: Reuters

"На місці події перебувають співробітники служби екстреного реагування. На жаль, всі 7 осіб на борту загинули в результаті падіння", - повідомив офіційний представник ВПС Нігерії Ібікунле Дарамоле.

Повітряні сили не не оприлюднили перелік осіб, загиблих в результаті катастрофи.

Beechcraft King Air 350i - двомоторний літак, виготовлений компанією Textron Aviation, підрозділом американського конгломерату Textron Inc. Вперше модель була випущена приблизно в 2009 році.

Нагадаємо, 9 лютого у французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршавель розбився цивільний вертоліт, внаслідок чого загинуло дві людини. Ще три людини були травмовані, повідомили у префектурі департаменту Савоя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також