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Україна головуватиме в Дунайській стратегії

Україна стане першою країною не з Європейського союзу, яка головуватиме в Стратегії.

Україна головуватиме в Дунайській стратегії
Фото: uiip.org.ua

Координаційний центр Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону погодив заявку України на головування в цій ініціативі.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Заявка буда погоджена цього тижня.

Україна стане першою країною не з Європейського союзу, яка головуватиме в Стратегії з листопада 2021 до листопаду 2022 року.

“Для нас головування у Дунайській Стратегії – це велика відповідальність і ще одна можливість вивчити досвід сусідів по регіону. Кожна спільна з Європейським Союзом платформа для роботи прискорює євроінтеграційний рух України і особливо, коли мова йде про співробітництво в масштабах одного з найбільших регіонів центральної Європи”, – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Зараз Мінрегіон спільно з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції працює над підготовкою Програми та Плану заходів головування України в Стратегії, які включатимуть пріоритети та цілі на весь період головування.

Нагадаємо, Дунайська стратегія – це платформа, яка об’єднує 14 країн дунайського регіону у сферах судноплавства та охорони довкілля, включаючи збереження живих водних ресурсів.

Українська частина Стратегії охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. Держави-учасники Стратегії співпрацюють у сферах судноплавства, охорони навколишнього середовища, зокрема водних екосистем, включаючи збереження живих водних ресурсів.

Стратегія була прийнята Єврокомісією 8 грудня 2011 року, у 2011 році підтримана Європарламентом та Радою ЄС.

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