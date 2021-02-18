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Кабмін обмежив ціну на газ на рівні 6,99 грн для релігійних організацій

Церкви будуть платити стільки ж, як населення.

Кабмін обмежив ціну на газ на рівні 6,99 грн для релігійних організацій
Фото: tr.dsns.gov.ua

Кабінет міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр для релігійних організацій.

Рішення було прийнято на засіданні уряду 17 лютого.

"Установити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., граничну ціну на природний газ за договорами постачання між релігійними організаціями та постачальниками (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності релігійних організацій) на рівні, встановленому для побутових споживачів", - йдеться в останньому пункті постанови №104, якою члени уряду запровадили нові правила адаптивного карантину.

Нагадаємо, що аналогічна ціна на два місяці встановлена для населення.

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