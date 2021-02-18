"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)

Компанія "Сільпо-Фуд" купує торгову мережу "Фуршет", яка знаходиться в стадії банкрутства.

Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету, який розглянув заявку компанії на засіданні в четвер.

"Сільпо-Фуд" звернулася в АМКУ за дозволом придбати об'єкти нерухомості, обладнання і товарні залишки, які знаходяться у групи "Фуршет" на праві власності чи користування.

АМКУ встановив, що у містах, де присутні обидві мережі, їх сукупна частка переважно менше граничного показника 30%. При цьому комітет уточнив, що під час розгляду заяви "Сільпо-Фуд" відмовилося від набуття контролю над активами у населених пунктах, де частки компаній були значними і об'єднання могло б призвести до обмеження конкуренції.

Комітет аналізував діяльність компаній у Вінниці, Івано-Франківську, Калуші, Кам’янському, Камʼянець-Подільському, Коростишеві, Малині, Нетішині, Нікополі, Обухові, Полтаві, Прилуках, Смілі, Трускавці, Умані, Хмельницькому, Черкасах, Ірпені, Києві, Кривому Розі та Кропивницькому.

З огляду на це АМКУ вирішив, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції і надав відповідний дозвіл.

Мережа "Фуршет" нараховує 25 магазинів в різних регіонах України, тоді як "Сільпо" cтаном на грудень 2020 року мало 276 супермаркетів, в тому числі чотири делікатес-маркети Le Silpo та інтернет-магазин shop.silpo.ua.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", єдиним акціонером "Фуршету" є Anthousa Limited (Великобританія), наглядову раду якої очолює депутат Київради Ігор Баленко.

18 січня 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл Центр", що володіє мережею супермаркетів "Фуршет", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника.

За даними Retailers.ua, постачальники мережі "Фуршет" 20 січня отримали лист від директора "Рітейл Центру" В'ячеслава Купченка про початок процедури банкрутства і введення мораторію на виплати кредиторам. Крім того, видання зазначає, що про заборгованість "Рітейл Центру" заявили компанії "Глобал Спірітс Європа" (10,9 млн грн), "Немиринецький харчовий комбінат" (6,8 млн грн), "Житомирський м'ясокомбінат" (6,2 млн грн), "Катеринославхліб" (5,5 млн грн) та ін.

"Сільпо-Фуд" через венчурний корпоративний інвестфонд "Рітейл Капітал", ПрАТ "Фоззі Рітейл" та ТОВ "Фоззі Груп" належить Володимиру Костельману (51%), Олегу Сотникову (23,235%), Роману Чигирю (23,235%) і Юрію Гнатенку - (2,53%).