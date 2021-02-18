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В рамках "Великого будівництва" лікарня на Дніпропетровщині перетвориться на заклад європейського рівня

Завдяки реконструкції лікарня зможе приймати вдвічі більше пацієнтів.

Триває реконструкція приймального відділення Кам'янської міської лікарні №9, яка проходить в рамках президентської програми «Велике будівництво», повідомило видання «Дніпро Час».

«Там, де надають екстрену допомогу, все повинно бути комфортним і сучасним. Такими робимо приймальні відділення лікарень по всій області. Модернізація в Кам'янському йде повним ходом», - заявив глава області Валентин Резніченко.
 

За рік через приймальне відділення міськлікарні проходить більше 20 тис пацієнтів. Завдяки реконструкції лікарня зможе приймати вдвічі більше, також там розширять можливості діагностики і лікування. Зокрема, в оновленому відділенні з'являться кабінети комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, ендоскопії. Обладнають малий операційний зал і перев'язувальні. В одній з кімнат буде розташований сучасний ангіограф.

 

«Коли встановлять ангіограф, зможемо робити операції на серці. Стентування, тромболізис при ішемічному інсульті. Не доведеться направляти пацієнтів до Дніпра», - розповів генеральний директор лікарні Арнольд Каграманян.

 

Нагадаємо, програма «Велике будівництво» стартувала в березні 2020-го року. За рік у рамках програми вдалося побудувати, реконструювати і відремонтувати понад 4000 км доріг державного значення, 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт.

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