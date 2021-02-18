В рамках "Великого будівництва" лікарня на Дніпропетровщині перетвориться на заклад європейського рівня

Триває реконструкція приймального відділення Кам'янської міської лікарні №9, яка проходить в рамках президентської програми «Велике будівництво», повідомило видання «Дніпро Час».
За рік через приймальне відділення міськлікарні проходить більше 20 тис пацієнтів. Завдяки реконструкції лікарня зможе приймати вдвічі більше, також там розширять можливості діагностики і лікування. Зокрема, в оновленому відділенні з'являться кабінети комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, ендоскопії. Обладнають малий операційний зал і перев'язувальні. В одній з кімнат буде розташований сучасний ангіограф.
«Коли встановлять ангіограф, зможемо робити операції на серці. Стентування, тромболізис при ішемічному інсульті. Не доведеться направляти пацієнтів до Дніпра», - розповів генеральний директор лікарні Арнольд Каграманян.