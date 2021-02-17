"Епіцентр" збільшив кількість протипожежних навчань у своїх ТЦ

Протягом найближчих трьох місяців в усіх торговельних центрах «Епіцентр» відбудеться серія позапланових тактично-пожежних навчань. Співробітники мережі спільно з рятувальниками ДСНС відпрацьовуватимуть дії оперативного реагування при загорянні – евакуацію, гасіння вогню та порятунок людей.

Додаткові протипожежні навчання з залученням представників регіональних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій вже відбулись у 10 торговельних центрах – у Львові, Хмельницькому, Червонограді, Рівному, Кам’янці-Подільському, Старокостянтинові, Черкасах, Чернівцях, Полтаві та Києві. Також в 50 ТЦ «Епіцентр» пройшли тактично-пожежні навчання персоналу без участі ДСНС.

«У кожному нашому торговельному центрі ці тренування відбуваються двічі на рік – восени та навесні, разом із перевіркою стану пожежних гідрантів. Через подію в Первомайську проведення цих заходів вирішили пришвидшити. З цього року в мережі збільшується інтенсивність внутрішніх протипожежних навчань без залучення представників ДСНС - їх співробітники ТЦ проходитимуть відтепер двічі на місяць. Це дозволить підвищити ефективність дій персоналу у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, скоротити час реагування на форс-мажорні ситуації та запобігти появі жертв», - коментує заступник начальника управління цивільного захисту компанії «Епіцентр К» Дмитро Мартинюк.

Кожний з торговельних центрів «Епіцентр» обладнаний сучасними системами протипожежного захисту, зовнішніми пожежними гідрантами та вогнегасниками – у магазинах мережі їх майже 16000 одиниць. Наявність вогнегасників в кожному конкретному ТЦ відрізняється – їхня кількість залежить від площі.

Наприклад, в найбільшому ТЦ «Епіцентр» у Києві на Полярній 700 вогнегасників, у великих ТЦ – 200-400 вогнегасників, в «Епіцентрах» оптимального формату (5000-6000 кв. м) – 40-50 вогнегасників.

Для своєчасної евакуації персонал має добре знати порядок дій, місця розташування вогнегасників і пожежних кранів в торговельному центрі, план будівлі, чітко дотримуватися правил пожежної безпеки й не піддаватися паніці.

За словами заступника генерального директора «Епіцентр К», директора з роздрібної торгівлі мережі Володимира Гончарова, у питаннях безпеки та підготовки персоналу компанія багато років орієнтується на відомий кейс банку «Морган Стенлі». Там завдяки наполегливості начальника служби безпеки «Морган Стенлі» Сіріла Річарда Рескорла та постійному відпрацюванню співробітниками банку евакуації в умовних надзвичайних ситуаціях вдалось врятувати під час теракту 11 вересня 2001 року понад 2,6 тисячі людей у Всесвітньому торговельному центру в США.

«Ця історія ще багато років тому стала яскравим прикладом того, що у питаннях безпеки жодних дрібниць немає. Переконаний, що уваги до протипожежної безпеки, як з технічної точки зору, так і в плані практичного навчання, забагато не буває. Саме завдяки постійному проведенню тренувань ми зуміли зберегти людські життя під час навмисного підпалу нашого торговельного центру в Миколаївській області. Надалі разом з усіма співробітниками ТЦ будемо відпрацьовувати ці питання ще ретельніше – абсолютно всі дії персоналу в форс-мажорних обставинах мають бути доведені до автоматизму», - запевняє Володимир Гончаров.