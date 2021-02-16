"Укрзалізниця" анонсувала запуск нового мобільного застосунку для купівлі квитків

Новий застосунок буде доступний для гаджетів, які працюють на Android та iOS.

"Укрзалізниця" працює над створенням нового застосунку для купівлі електронних квитків на поїзди. Він стане доступний для пасажирів уже цього року.

Про це повідомив директор з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік, інформує пресслужба компанії.

За його словами, крім звичайних квитків, за допомогою застосунку можна буде купити проїзні документи для пільгових категорій пасажирів.

Новий застосунок буде доступний для гаджетів, які працюють на операційних системах Android та iOS.

Також компанія планує замінити дорогі пристрої, які наразі використовуються для контролю та валідації електронних квитків, на звичайні смартфони.

"Звичайний смартфон дозволяє зчитувати QR-код, за допомогою якого підтверджується легітимність квитка та відбувається контроль пасажирів поїзда. При цьому звичайний смартфон у рази дешевший за мобільні термінали контролю документів, які наразі використовуються в поїздах. Для валідації електронних квитків уже розроблено відповідний мобільний додаток для операційної системи Android, який наразі проходить тестування в реальному його використанні", - зазначив Володимир Рєзнік.

В УЗ повідомили, що з початку 2021 року онлайн було придбано 2 млн квитків, це 74% від загального обсягу реалізованих проїзних документів.

12 січня Укрзалізниця у співпраці з Visa запустила перший власний чат-бот у Viber та Telegram з функцією прямого продажу квитків без посередників, що дозволяє придбати квитки дешевше, аніж на інших ресурсах.

У першому релізі для замовлення доступні квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їх розклад, а також замовлення харчування під час поїздки, повернення придбаних квитків, інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін.