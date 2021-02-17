​Adidas виставив Reebok на продаж

Adidas розпочав процес продажу бренду Reebok, який компанія купила у 2006 році за 3,8 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Adidas.

Знаменитий виробник одягу та взуття вирішив, що двом брендам вдасться краще реалізувати свій потенціал незалежно один від одного. "Найближчі місяці ми будемо наполегливо працювати, щоб забезпечити успішне майбутнє бренду Reebok і команди, яка за ним стоїть", - заявив гендиректор Adidas Каспер Рорштед.

Чутки про те, що Adidas може продати Reebok з'явилися ще до пандемії, а в жовтні 2020 року про це публічно повідомили журналісти Bloomberg.

Ймовірними претендентами на вважаються компанія VF Corp. (бренди Timberland і North Face) та китайський виробник спортивних товарів Anta International Group Holdings.

Вартість Reebok може становити всього 2,4 млрд доларів.