Американцям, можливо, доведеться носити маски і в 2022 році, - головний інфекціоніст США

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зробив низку прогнозів щодо пандемії коронавірусу кільком американських телеканалам.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, ймовірно, американцям все ще доведеться носити маски у 2022 році, але заходи боротьби проти поширення COVID-19 послаблюватимуться залежно від того, скільки людей отримуватимуть щеплення. Фаучі розповів, що снігові шторми у кількох штатах уповільнили вакцинування населення, але невдовзі цей процес відновиться.

"Думаю, що ми досягнемо значного рівня "нормальності" після жахливого тягаря, який нам довелося пережити минулого року", - сказав Фаучі.

При цьому він наголосив, що поки рано говорити, коли у США з'явиться колективний імунітет.

На запитання, чи буде потрібна американцям вторинна вакцинація, він зазначив, що це залежатиме від того, як розвиватиметься південноафриканський штам ковіду, який може бути більш стійкішим до наявних зараз вакцин.

При цьому, за словами Фаучі, із осені до школи зможуть повернутись і старшокласники, адже у багатьох штатах процес повернення дітей до шкіл починається із дітей молодшого віку.

Нагадаємо, з 1 лютого маски у громадському транспорті США станли обов’язковими. Раніше це була лише рекомендація, адже попередник Байдена Дональд Трамп відхилив аналогічну вимогу Центру.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що не має наміру змінювати правила щодо масок, пошитих з тканини, через поширення нових штамів коронавірусу, оскільки вони передаються тим же шляхом, що й початковий варіант.