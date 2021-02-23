Ексглава МВС України Захарченко готовий очолити терористів на Донбасі, якщо об'єднаються "ДНР" та "ЛНР"

Колишній Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою проросійських бойовиків, і він готовий очолити об'єднану терористичну організацію "Л/ДНР".

Про це він заявив пропагандистам Russia Today.

"Якщо так питання буде стояти і народ захоче мене там бачити в якості президента. У мене достатньо сил і досвіду. Так, я готовий", - сказав Захарченко.

На питання, чи готовий він до "відкритих виборів", він відповів позитивно. Своїм конкурентом захарченко назвав ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.

Нагадаємо, Захарченко очолював МВС України з 2011 по 2014 рік. Після Революції Гідності він утік до Росії і там отримав громадянство. У травні 2018 року його помітили на акції в Москві. В Україні Захарченка оголошено в розшук як підозрюваного в розстрілах активістів на Майдані. 15 серпня 2019-го Печерський райсуд Києва заочно його заарештував.

Крім того Захарченка та його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк. Він також займається фінансуванням терористів Донбасу та антиукраїнських акцій.

У грудні 2020 року Печерський районний суд Києва дозволив ДБР заочно розслідувати справу щодо ексголови МВС.