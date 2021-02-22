В багатоповерхівці Чернівецької області вибухнула граната, постраждала мешканка квартири

Фото: https://cv.npu.gov.ua/

В одній із квартир житлового будинку у місті Новодністровськ Чернівецької області пролунав вибух. За попередньою інформацією, йдеться про підрив гранати.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

В результаті інциденту тілесні ушкодження отримала мешканка квартири. Наразі їй надають медичну допомогу.

“Сьогодні, 22 лютого, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про вибух в одній із квартир житлового будинку у місті Новодністровськ… Попередньо правоохоронці встановили, що у 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. В процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію та кинув на кухню, де перебувала співмешканка власника квартири. Внаслідок вибуху 51-річна жінка отримала поранення, ступінь тяжкості яких наразі встановлюють лікарі”, - йдеться у повідомленні.

Фото: https://cv.npu.gov.ua/

Наразі зловмисника затримано. За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, 12 лютого на дитячому майданчику в Солом’янському районі Києва чоловік підірвав себе гранатою.

20 лютого біля під’їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух, внаслідок якого загинули двоє місцевих мешканців віком 37 та 40 років. Ще одна людина отримала травми.