У Харкові в одній з аптек сталася бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали 20 осіб.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що ввечері 21 лютого в одну з аптек на проспекті Олександрівському зайшли кілька чоловіків і придбали два блістери медичного препарату без рецепту лікаря. Потім вони почали знімати дії провізорів на мобільні телефони, ображати їх та блокувати роботу аптеки.

"Через деякий час біля аптеки зібралися близько 30 громадян. Вони намагалися із застосуванням фізичної сили вигнати відвідувачів аптеки. В результаті конфлікту невідома особа здійснила кілька пострілів та пошкодила автомобіль громадян", - сказано в повідомленні.

Працівники поліції затримали 20 учасників конфлікту віком від 25 до 40 років.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Також слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 3 років.

Раніше в лютому в Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв з балкона "по підозрілих особах".