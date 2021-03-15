П'яний тернополянин погрожував неповнолітній пістолетом, назвавши себе поліцейським

Молодик був у стані алкогольного сп’яніння і пояснити свій вчинок не зміг.

У селі Байківці Тернопільської області нетверезий 19-річний молодий чоловік погрожував вбивством 17-річній місцевій жительці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців звернулася 17-річна жителька села Байківці і заявила, що до неї на вулиці підійшов незнайомий хлопець і погрожував зброєю.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, потерпіла ще з двома подругами стояли неподалік магазину, коли до них підійшов молодик, назвався поліцейським і став вимагати документи.

"Дівчата не сприйняли всерйоз незнайомця і спробували уникнути його компанії. Тоді зловмисник вийняв пістолет і впритул приставив дуло до живота 17-річній дівчині. Перелякавшись, неповнолітні стали просити відпустити їх. Зловмисник відвів зброю і вистрелив у повітря", - розповіли у поліції.

Наразі особу зловмисника поліцейські встановили. Ним виявися 19-річний тернополянин. Молодик був у стані алкогольного сп’яніння і пояснити свій вчинок не зміг. У нього вилучили пневматичний пістолет та магазин до нього, в якому знаходилася одна металева кулька. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині чоловік вчинив стрілянину біля кафе і знеструмив частину селища.