Ексдиректору Стахановського вагонзаводу повідомили про підозру за сплату податків у бюджет "ЛНР"

Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях повідомили про підозру ексдиректору Стахановського вагонобудівного заводу. Йому закидають сплату податків у бюджет окупаційної адміністрації Луганської області.

На сайті Офісу генерального прокурора повідомляється, що директора підозрюють за ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу - фінансування сепаратизму.

"Директор промислового підприємства, що спеціалізується на випуску вантажних залізничних вагонів та від початку збройного конфлікту перебуває під контролем окупаційної адміністрації РФ, упродовж 2017-2019 років займався реалізацією незаконно виготовленої продукції на тимчасово непідконтрольній території Луганщини та Російської Федерації. Договори на поставку комплектуючих до вантажних вагонів та надання послуг укладалися із підприємствами країни-агресора. Товари переправлялися до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України – пункти пропуску «Ізварине» та «Довжанський». Частина коштів, отриманих від реалізації продукції підприємства у вигляді «податків», перераховувалася до так званого «бюджету ЛНР»", - вважає слідство.

Загальна вартість сплачених податків становить понад 500 тис. гривень.

Підозрюваного, ім'я якого в повідомленні не вказують, оголосили в розшук.

Нагадаємо, що Стахановський вагонзавод у місті Кадіївці належав бізнесмену Костянтину Жеваго, але у 2014 році його захопили бойовики "ЛНР".