Зеленський відзначив державними нагородами українських добровольців

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських добровольців державними нагородами.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня відзначено 67 добровольців, з яких 64 – посмертно.

Серед нагороджених – члени Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, батальйонів територіальної оборони “Донбас”, “Айдар” та ОУН.

Також відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення “Шахтарськ” і “Чернігів”, Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот", Окремої добровольчої роти “Карпатська Січ”.

“Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України”, – цитує Главу держави пресслужба ОПУ.

Нагадаємо, 14 березня Україна відзначає День українського добровольця, встановлений рішенням Верховної Ради від 17 січня 2017 року. Саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях, що під Києвом.

Станом на початок березня 2021 року, 856 осіб зі складу добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, отримали статус учасників бойових дій. Ще понад 300 пакетів документів готуються до розгляду.