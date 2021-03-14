Окупанти за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню

Сьогодні вже зафіксовано три порушення з боку РФ.

Протягом суботи, 13 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООО.

Поблизу населеного пункту Піски, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши “квадрокоптер”, збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

Поруч населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Від початку поточної доби, 14 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків противник застосував ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Українська сторона СЦКК також повідомляє, що російські найманці здійснили низку провокацій із застосуванням забороненого озброєння, метою яких було штучне загострення ситуації в районі населених пунктів Піски та Водяне, з подальшим безпідставним звинуваченням підрозділів Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури околиць Донецька.

“Так, напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи найманці вдалися до фальсифікації та розповсюдження відверто неправдивих повідомлень для формування альтернативного порядку денного цього засідання. Для введення в оману населення тимчасово окупованих територій, окупанти і надалі тиражують фейки щодо силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі біля Мар’їнки внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий.