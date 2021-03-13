На Донбасі окупанти шість разів від початку доби порушили "тишу"

Протягом суботи, 13 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Бойових втрат серед українських захисників немає, інформує пресцентр ООС.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

Поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

"На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано у вечірньому зведенні.

Українська сторона СЦКК також повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"Зокрема, значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районі полігонів є прямим доказом проведення навчання та бойового злагодження підрозділів російсько-окупаційних військ", - зазначається у повідомленні.

Також було зафіксовано проведення російськими найманцями інженерних робіт з розширення оборонних позицій у районі донецького аеропорту в напрямку лінії розмежування.

Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала факти обмеження свободи пересування. Зокрема, на блокпосту поблизу населеного пункту Кремінець найманець збройних формувань Російської Федерації затримав на 50 хвилин патруль ОБСЄ, який слідував у напрямку Донецька. Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати випадки небажання незаконними збройними угрупуваннями ОРДЛО виконувати взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу окупантів біля Мар’їнки загинув український військовий.