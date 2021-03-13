Президент вшанував пам'ять загиблих у Куренівській трагедії

Встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на вул. Олени Теліги у столиці.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Куренівській трагедії.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

У 60-ті роковини Куренівської трагедії від імені Зеленського на знак пам'яті про загиблих киян встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на вул. Олени Теліги у столиці.

“Ця трагедія, як і Чорнобиль та інші сумні сторінки нашої історії, спричинені так званим людським фактором, є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади, завданням якої є завжди створювати безпечні умови для громадян. Вічна пам’ять загиблим! Співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких у цій трагедії”, – зазначив Глава держави.

Фото: пресслужба ОПУ

Нагадаємо, Куренівська трагедія сталася у Києві 13 березня 1961 року, коли потужний селевий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку та призвів до численних жертв.

Було зруйновано та затоплено мулом багато житлових будинків, промислові споруди та культурні об'єкти. Проте за наказом тодішнього партійного керівництва справжні масштаби катастрофи ретельно приховувалися.

13 березня 2011 року, у 50-ті роковини трагічних подій, встановлено пам’ятний хрест неподалік Кирилівської церкви на вшанування пам’яті жертв Куренівської катастрофи.