Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за водіння в нетверезому стані

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» № 1231-IX, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння. Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин", - зазначено в повідомленні.

Згідно із законом, штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год - 1,7 тис. грн.

Штраф за керування автомобілем у нетверезому стані становитиме 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік, а за повторне впродовж року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на три роки, за третій випадок протягом року - 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років із конфіскацією автомобіля.

Штраф за втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди становитиме від 255 до 3,4 тис. грн.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.