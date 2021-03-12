Зеленський утворив Консультативну раду із забезпечення прав захисників України

Президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Відповідний указ № 93/2021 глава держави підписав 12 березня.

Як повідомляє пресслужба президента, з проханням про створення при Офісі Президента України такої Консультативної ради зверталися правозахисники спільно з депутатами Верховної Ради. "Глава держави як Верховний Головнокомандувач і гарант Конституції, підписавши відповідний указ, підтримав ідею створення такого дорадчого органу, - зазначається у повідомленні.

За словами голови Консультативної ради Альони Вербицької, з початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Нині відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов’язків особу намагалися засудити на понад 10 років ув’язнення.

У таких справах є обставини, які потребують додаткового аналізу, глибшого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада.

За словами голови Консультативної ради, до її складу входитимуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники та громадські діячі. Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, зокрема міжнародні, для отримання допомоги та консультацій.

"До цього ми писали запити, довго очікували відповіді, а тут буде можливість працювати більш ефективно", – резюмувала Альона Вербицька.

Як повідомляли, на початку березня в Офісі президента провели нараду під головуванням Андрія Єрмака, у якій взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів і уповноважена Верховної Ради з прав людини. Йшлося про необхідність проаналізувати судові рішення щодо ветеранів та громадських діячів з 2014 року.

В ОП не виключали, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії.