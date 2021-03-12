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Кличко розповів про підготовку Києва до нової хвилі захворюваності на коронавірус

На збільшення кількості ліжок місто виділило майже 30 млн гривень і ще 7,5 млн грн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

Кличко розповів про підготовку Києва до нової хвилі захворюваності на коронавірус
Фото: kyivcity.gov.ua

Попри високий рівень навантаження на лікарні місць вистачає. Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Мер Києва зазначив, що на збільшення кількості ліжок місто виділило майже 30 млн гривень і ще 7,5 млн грн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

«Сьогодні головне – це здоров’я і життя українців. І дуже важливо упередити колапс медичної системи. Ми контролюємо ситуацію. Бо місто визначило для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці», – повідомив міський голова.

Він додав, що станом на 12 березня зафіксовано найвищу кількість хворих на коронавірус у медичних закладах з початку пандемії - 2548 людей. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах наразі складає 57%.

 

«Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Це тривожна тенденція», – розповів Кличко.

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