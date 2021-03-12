Сьогодні, 12 березня, в Одесі на базі міської клінічної інфекційної лікарні була відкрита ПЛР-лабораторія.

До теперішнього часу основний обсяг ПЛР-досліджень на COVID-19 на некомерційній основі проводив Одеський обласний лабораторний центр, потужності якого при зростанні захворюваності не дозволяли забезпечити необхідну кількість досліджень в найкоротші терміни. Саме тому міська влада Одеси прийняла рішення про створення власної ПЛР-лабораторії в інфекційній лікарні з використанням сучасних світових технологій.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, крім будівельних робіт, які обійшлися бюджету міста в 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів було витрачено на закупівлю новітнього обладнання. «Це обладнання вироблено в Великобританії, що дозволить виконувати роботу на найвищому рівні. Зазначу, що вже сьогодні, за оцінками фахівців, ми знаходимося в загальній європейської мережі за якістю проведення ПЛР-тестування», - заявив Геннадій Труханов.

Дана лабораторія - приклад успішної співпраці мерії Одеси і представників британської компанії Next Level Diagnostics. В ПЛР-лабораторії використовуються одні з кращих в світі тести для діагностики коронавирусной інфекції виробництва компанії Primer Design, яка є офіційним постачальником Міністерства охорони здоров'я Великобританії.

«Наявність даної лабораторії на території інфекційної лікарні дозволить нам швидше проводити обробку матеріалів: якщо раніше це займало від тижня до трьох діб, то сьогодні це не більше доби», - зазначив міський голова.

Надалі в новій лабораторії, крім досліджень на COVID-19, можна буде з використанням сучасних технологій діагностувати понад 500 інфекцій вірусної і бактерійної природи.