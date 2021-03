​Корнієнко: законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати за два-три тижні

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати до Верховної Ради за два-три тижні.

"Це питання двох-трьох тижнів, але це не голосування, а подання законопроєкту", - сказав він на брифінгу в п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відповідний законопроєкт ще розробляють.

"Арахамія говорив, що є такий напрям роботи. Законопроєкт потрібно написати. Законопроєкт про націоналізацію будь-якого підприємства - це не так просто юридично... Будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути юридично бездоганним, тому що це арбітражі міжнародні, це питання довіри до процесу загалом", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом законно буде повернуто у власність держави.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою відшкодувати 3,5 мільярди доларів (пізніше сума позову збільшилася до 3,6 мільярда доларів). На початку грудня китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайці ще у 2016 році домовилися з власником "Мотор Січі" В'ячеславом Богуслаєвим про купівлю заводу, але угода не була завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.