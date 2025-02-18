Корнієнко: голосування онлайн або поштою для повоєнних виборів не розглядають

Проведення голосування онлайн або поштою на перших виборах, які проведуть після війни, не розглядають. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав у коментарі lb.ua.

Відповідно до законодавства, вибори до закінчення воєнного стану неможливі. Проведення перших після війни виборів також потребує ухвалення окремого закону.

"Голосування онлайн чи поштою не розглядається як опція для голосування на повоєнних виборах", – сказав Корнієнко.

Онлайн-голосування має різні ризики: від загрози кібератаки до питання відповідності Конституції, де йдеться про право прямого і таємного голосування.

Раніше про розгляд дистанційного голосування як варіанту, але для виборів в умовах війни, говорив український президент Володимир Зеленський. Він пояснював, що вибори повинні відбутися відповідно до чинного законодавства – після завершення війни. Інакше б довелося думати про онлайн-голосування, яке містить загрози.

Більше на цю тему – в матеріалі "Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?".