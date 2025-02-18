Макрон розповів про підсумки зустрічі європейських лідерів у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі європейських лідерів у Парижі спілкувався окремо із Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
Про це Макрон написав у соцмережі Х.
"Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців", – написав французький лідер.
Він додав, що у іншому випадку є ризик, що це припинення вогню закінчиться як Мінські угоди.
"Над цим ми працюватимемо разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ. Ми переконані, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону — як сьогодні, так і в майбутньому", – наголосив Макрон.
За його словами, тому європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності.
"Триватиме робота на основі пропозицій Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, потрібно просто виконати. Рішення, дії, злагодженість і швидко", – резюмував Макрон і додав, що продовжить "дискусії", – найближчими днями.
After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2025
We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong…
- Раніше видання Le Figaro писало, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову президентом США Дональдом Трампом перед початком зустрічі з лідерами країн ЄС в Парижі.
- Екстрену зустріч у Парижі анонсував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
- Фінський президента Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав ідею фінського президента, заявивши: “нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом”.