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Макрон розповів про підсумки зустрічі європейських лідерів у Парижі

Після зустрічі він розмовляв із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Макрон розповів про підсумки зустрічі європейських лідерів у Парижі
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі європейських лідерів у Парижі спілкувався окремо із Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Про це Макрон написав у соцмережі Х.

"Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців", – написав французький лідер. 

Він додав, що у іншому випадку є ризик, що це припинення вогню закінчиться як Мінські угоди. 

"Над цим ми працюватимемо разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ. Ми переконані, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону — як сьогодні, так і в майбутньому", – наголосив Макрон.

За його словами, тому європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. 

"Триватиме робота на основі пропозицій Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, потрібно просто виконати. Рішення, дії, злагодженість і швидко", – резюмував Макрон і додав, що продовжить "дискусії", – найближчими днями.

  • Раніше видання Le Figaro писало, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову президентом США Дональдом Трампом перед початком зустрічі з лідерами країн ЄС в Парижі.
  • Екстрену зустріч у Парижі анонсував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
  • Фінський президента Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав ідею фінського президента, заявивши: “нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом”.
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