Макрон розповів про підсумки зустрічі європейських лідерів у Парижі

Після зустрічі він розмовляв із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі європейських лідерів у Парижі спілкувався окремо із Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Про це Макрон написав у соцмережі Х.

"Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців", – написав французький лідер.

Він додав, що у іншому випадку є ризик, що це припинення вогню закінчиться як Мінські угоди.

"Над цим ми працюватимемо разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ. Ми переконані, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону — як сьогодні, так і в майбутньому", – наголосив Макрон.

За його словами, тому європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності.

"Триватиме робота на основі пропозицій Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, потрібно просто виконати. Рішення, дії, злагодженість і швидко", – резюмував Макрон і додав, що продовжить "дискусії", – найближчими днями.

After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.



We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2025