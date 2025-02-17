Макрон поговорив із Трампом перед зустріччю лідерів ЄС у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову президентом США Дональдом Трампом перед початком зустрічі з лідерами країн ЄС в Парижі.
Про це повідомляє Le Figaro.
Зазначається, що Макрон поговорив зі своїм американським колегою "про перспективи миру в Україні".
BFM TV додає, що телефонна розмова тривала близько 20 хвилин. Після неї співрозмовники дали зрозуміти, що мають намір незабаром знову поговорити.
Ця телефонна розмова відбулася незадовго до того, як Макрон розпочав зустріч європейськими лідерами у Єлисейському палаці для визначення спільної відповіді на українське питання та забезпечення безпеки на континенті.
Як повідомлялося, зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині понеділка. У ній візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Єврокомісії, президент Євроради та генсек НАТО.
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