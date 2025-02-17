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Макрон поговорив із Трампом перед зустріччю лідерів ЄС у Парижі

За даними ЗМІ, вони говорили "про перспективи миру в Україні".

Макрон поговорив із Трампом перед зустріччю лідерів ЄС у Парижі
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову президентом США Дональдом Трампом перед початком зустрічі з лідерами країн ЄС в Парижі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що Макрон поговорив зі своїм американським колегою "про перспективи миру в Україні".

BFM TV додає, що телефонна розмова тривала близько 20 хвилин. Після неї співрозмовники дали зрозуміти, що мають намір незабаром знову поговорити.

Ця телефонна розмова відбулася незадовго до того, як Макрон розпочав зустріч європейськими лідерами у Єлисейському палаці для визначення спільної відповіді на українське питання та забезпечення безпеки на континенті.

Як повідомлялося, зустріч пройде у Єлисейському палаці у другій половині понеділка. У ній візьмуть участь глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Єврокомісії, президент Євроради та генсек НАТО.

  • Екстрену зустріч у Парижі вчора анонсував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
  • Фінський президента Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав ідею фінського президента, заявивши: “нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом”.
  • Президент США Дональд Трамп шокував європейських союзників цього тижня, зателефонувавши президентові Росії Володимиру Путіну, чиї війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому, не порадившись ні з ними, ні з Києвом, і оголосивши про негайний початок мирних переговорів. Адміністрація республіканця також залишила європейських політиків у розгубленості після різких коментарів про її підхід до війни з Росією і різких ремарок віцепрезидента Штатів Дж. Д. Венса у Мюнхені щодо європейської демократії та цінностей.
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