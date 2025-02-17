Зеленський про результати зустрічі Сибіги і Ван І: Китай вперше продемонстрував зацікавлення

Президент не проти, щоб КНР була зацікавлена допомогою Україні і тиском на окупантів.

Діалог із Китаєм важливий задля тиску на Володимира Путіна, аби він закінчив війну. Про це Володимир Зеленський сказав у спілкуванні з журналістами, коментуючи вчорашню зустріч міністра закордонних справ та голови Офісу президента з топдипломатом КНР Ван І.

За словами президента, вперше можна побачити "зацікавленість" Китаю. Україна не може бути проти того, щоб країни були зацікавлені в допомозі Україні.

"За цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні", – сказав президент.

Стосовно можливості участі КНР у переговорах він сказав, що стало перемовин будуть ті, хто готовий взяти відповідальність за гарантії безпеки, допомогу, зупинку Путіна і інвестування у відновлення України.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram Переговори в Мюнхені