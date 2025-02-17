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Зеленський про результати зустрічі Сибіги і Ван І: Китай вперше продемонстрував зацікавлення

Президент не проти, щоб КНР була зацікавлена допомогою Україні і тиском на окупантів. 

Зеленський про результати зустрічі Сибіги і Ван І: Китай вперше продемонстрував зацікавлення
Андрій Сибіга і Ван І
Фото: МЗС у Facebook

Діалог із Китаєм важливий задля тиску на Володимира Путіна, аби він закінчив війну. Про це Володимир Зеленський сказав у спілкуванні з журналістами, коментуючи вчорашню зустріч міністра закордонних справ та голови Офісу президента з топдипломатом КНР Ван І.

За словами президента, вперше можна побачити "зацікавленість" Китаю. Україна не може бути проти того, щоб країни були зацікавлені в допомозі Україні.

"За цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні", – сказав президент. 

Стосовно можливості участі КНР у переговорах він сказав, що стало перемовин будуть ті, хто готовий взяти відповідальність за гарантії безпеки, допомогу, зупинку Путіна і інвестування у відновлення України. 

Переговори в Мюнхені
Фото: Андрій Єрмак у Telegram
Переговори в Мюнхені

  • Голова ОПУ Андрій Єрмак казав, що під час переговорів з Ван І нагадав про російський удар по ЧАЕС. 
  • Цього удару росіяни завдали 14 лютого, загоряння саркофагу ліквідовують досі. 
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