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99 % без мита: Україна і ОАЕ підписали угоду про торговельну лібералізацію

За словами президента, це "найліберальніша" українська угода. 

99 % без мита: Україна і ОАЕ підписали угоду про торговельну лібералізацію
Володимир Зеленський з Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Фото: сайт президента

Звільнення українських полонених і повернення викрадених дітей було головною темою обговорення українського президента Володимира Зеленського з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. За посередництва цієї країни вже повернули близько 2000 людей з 4000 загалом.

Також Україна і ОАЕ підписали угоду про безмитне ввезення широкої групи товарів, повідомив Володимир Зеленський за результатами переговорів в Абу-Дабі. Угоду підписали уряди України та ОАЕ.

Угода про економічне партнерство передбачає лібералізацію торгівлі і економіки двох країн. За словами президента, це буде "найліберальніший" двосторонній документ.

"99 % всіх товарів, продуктів з України будуть виходити на ринок ОАЕ без мита. І це дуже важливо, і там немає обмежень. Можуть бути обмеження деяких продуктів з точки зору квоти, але 99 – без", – сказав він. 

Також Україна прийме велику бізнес-делегацію з ОАЕ. У сфері інтересів – агросектор, приватизації, енергетика, ШІ, концесія портів. Домовилися працювати в партнерстві над продовольчими хабами на території Африки. ОАЕ будуть першим партнером. 

  • Нині президент Володимир Зеленський перебуває з візитом ОАЕ, звідки він поїде до Саудівської Аравії і Туреччини – двох інших країн, які допомагають у звільненні полонених. Участі в переговорах із росіянами, які також будуть в Саудівській Аравії і говоритимуть з представниками США, не буде, запевнив Зеленський. 
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