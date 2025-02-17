США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом

США намагалися тиснути на українську владу, щоб вона підписала угоду про розробку рідкісноземельних корисних копалин перед Мюнхенською безпековою конференцією. Інакше Штати могли відмовити в зустрічі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, повідомили українські дипломатичні джерела.
Україна на це не погодилася. Зустріч між українським президентом і Венсом відбулася 15 лютого, вдень, а не вранці.
Причина перенесення полягала в узгодженні графіків та вивченні драфту, який американцям передала українська делегація.
"Вони спочатку пов'язували підпис угоди і зустріч із Венсом. Що не буде підпису – не буде зустрічі", – повідомив співрозмовник редакції.
Джерела також підтвердили, що Штати вимагали передати їм у власність 50 % рідіксноземельних корисних копалин. Цю інформацію раніше повідомили в NBC.
Угоду про корисні копалини до України минулого тижня привіз міністр фінансів США. Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції сказав, що в такому вигляді підписувати документ Україна не буде, бо він не відповідає її інтересам.
Угода з США про рідкісноземельні елементи
- Американські пропозиції стосовно доступу США до рідкісноземельних матеріалів України до Києва привіз міністр фінансів Скотт Бессент. Документ українська сторона не підписала, натомість взяла його для вивчення. Драфт з українськими напрацюваннями американській стороні передали вчора.
- Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів. Це має бути компенсацією за допомогу, надану американцями.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
- 4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.
- Також Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.