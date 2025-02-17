США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом

Україна відмовилася. Вона вимагає, щоб угода з американцями містила гарантії безпеки.

США намагалися тиснути на українську владу, щоб вона підписала угоду про розробку рідкісноземельних корисних копалин перед Мюнхенською безпековою конференцією. Інакше Штати могли відмовити в зустрічі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, повідомили українські дипломатичні джерела.

Україна на це не погодилася. Зустріч між українським президентом і Венсом відбулася 15 лютого, вдень, а не вранці.

Причина перенесення полягала в узгодженні графіків та вивченні драфту, який американцям передала українська делегація.

"Вони спочатку пов'язували підпис угоди і зустріч із Венсом. Що не буде підпису – не буде зустрічі", – повідомив співрозмовник редакції.

Джерела також підтвердили, що Штати вимагали передати їм у власність 50 % рідіксноземельних корисних копалин. Цю інформацію раніше повідомили в NBC.

Угоду про корисні копалини до України минулого тижня привіз міністр фінансів США. Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції сказав, що в такому вигляді підписувати документ Україна не буде, бо він не відповідає її інтересам.

Угода з США про рідкісноземельні елементи