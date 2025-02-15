Зеленський: угоду про корисні копалини з США підписувати рано, зараз вона не в інтересах України

Угоду зі США щодо корисних копалин будуть підписувати на рівні міністрів, але Володимир Зеленський як президент впливатиме на якість документу. Про це він сказав на пресконференції за результатами візиту на Мюнхенську безпекова конференцію.

Зараз він цю угоду міністрам підписувати не дав, бо вона не готова. Документ ще в роботі.

"Для мене дуже важливо захистити інвестиції України, і це повинні бути саме інвестиції. Це повинно бути виписано юридично правильно. Коректно", – сказав він.

Президент сказав, що документ повинен бути зрозумілим. Він додав, що для того, аби щось підписати, треба розуміти, що документ повинен принести переваги і для України, і для США.

"Це не в інтересах України на сьогодні. Не в інтересах суверенної країни", – додав президент про драфт документу.

Угода з США про рідкісноземельні елементи

Американські пропозиції стосовно доступу США до рідкісноземельних матеріалів України до Києва привіз міністр фінансів Скотт Бессент. Документ українська сторона не підписала, натомість взяла його для вивчення. Драфт з українськими напрацюваннями американській стороні передали вчора.

Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів на суму в $500 млрд. Це має бути компенсацією за допомогу, надану американцями.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".