Зеленський заявив, що обговорював із Трампом залучення інвестицій у корисні копалини України

Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини.
Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає «Інтерфакс-Україна».
Він зазначив, що це питання є одним із пунктів плану перемоги.
«Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно інвестиції, безумовно, в корисні копалини України, в нас їх достатньо. Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами», - заявив глава держави.
Президент додав, що це питання обговорював із Дональдом Трампом у вересні 2024-го.
"Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній", – сказав Зеленський і підкреслив, що у випадку контролю Росії корисних копалин є загроза, що "туди зайдуть" інші країни, такі як Іран та Північна Корея.
- Торік стало відомо, що задля спрощення організації видобутку корисних копалин на тимчасово загарбаних територіях Кремль прийняв низку правових актів, щоб стимулювати цю галузь. До цього часу окупантам не вдалось налагодити стабільний видобуток на низці найбільших гірничодобувних підприємств. Це призвело до простою на гірничо-збагачувальних та металургійних комплексів через брак сировини.
- Днями президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
- Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
- Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.