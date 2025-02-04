Зеленський заявив, що обговорював із Трампом залучення інвестицій у корисні копалини України

Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини.

Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що це питання є одним із пунктів плану перемоги.

«Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно інвестиції, безумовно, в корисні копалини України, в нас їх достатньо. Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами», - заявив глава держави.

Президент додав, що це питання обговорював із Дональдом Трампом у вересні 2024-го.

"Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній", – сказав Зеленський і підкреслив, що у випадку контролю Росії корисних копалин є загроза, що "туди зайдуть" інші країни, такі як Іран та Північна Корея.