Задля спрощення організації видобутку корисних копалин на тимчасово захоплених територіях Кремль прийняв низку правових актів, щоб стимулювати цю галузь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

До цього часу окупантам не вдалось налагодити стабільний видобуток на низці найбільших гірничодобувних підприємств. Це призввело до простою на гірничо-збагачувальних та металургійних комплексів через брак сировини.

Крім того, окупанти зруйнували велику частину матеріально-технічної бази цих підприємств внаслідок бойових дій, чимало співробітників покинули ці території, а ті, що були на ТОТ ОРДЛО були мобілізовані до лав окупаційних військ.

"Кремль об’єднав усі захоплені металургійні підприємства на окупованих територіях України під створеним у 2022 році “ТОВ “ЮГМК Донецк””, що юридично зареєстроване на ТОТ Цхінвальського району Грузії. В його управлінні перебувають майнові комплекси Єнакіївського, Макіївського та Алчевського металургійних заводів, а також Стаханівського заводу феросплавів, Макіївкоксу, Ясинівського коксохімічного заводу та Комсомольського рудоуправління", — ідеться у повідомленні ЦНС.

Для роботи усіх цих підприємств окупантам не вистачає доломіту, а також флюсового та доломітизованого вапняку, який вони мають намір видобувати у кар’єрах Родниковського та Каракубського родовищ.

Налагодження виробництва металургійної продукції перш за все має на меті забезпечити потреби РОВ у матеріалах для будівництва оборонних ліній, а також задля ремонту та виробництва військової техніки.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення, що дотичне до цих галузей саботувати заходи окупантів у цій галузі.